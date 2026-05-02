Genoa sorpresa nelle convocazioni | Norton Cuffy resta fuori per la trasferta di Bergamo La lista

Il Genoa ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro l'Atalanta, prevista per la giornata di domani. Nella rosa comunicata questa mattina, non figura il nome di Brooke Norton Cuffy, che quindi non prenderà parte alla trasferta di Bergamo. La decisione ha sorpreso alcuni osservatori, considerando il ruolo e le recenti prestazioni del giocatore. La formazione rossoblù si prepara a affrontare la gara senza il giovane difensore.

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