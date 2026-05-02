GBT Magazine e Un viaggio nello spettacolo uniscono le forze

GBT Magazine, diretto da Alessandro Cardito, e il blog di Anastasia Marrapodi collaborano per un progetto condiviso. La partnership unisce le competenze di entrambe le parti, integrando diversi linguaggi e approcci. La collaborazione mira a offrire contenuti che spaziano tra il mondo dello spettacolo e altre aree culturali, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato.

GBT, il magazine diretto da Alessandro Cardito e il blog di Anastasia Marrapodi uniscono competenze, linguaggi e visioni. Daranno vita a una nuova piattaforma editoriale condivisa. Da ieri il magazine e il blog diventano dunque un’unica grande famiglia editoriale. GBT e Un viaggio nello spettacolo: si integrano due progetti editoriali dalla precisa identità. La partnership nasce dal desiderio di integrare due realtà che, negli anni, hanno costruito un’identità riconoscibile nel racconto culturale, artistico e spettacolare del territorio. Non manca uno sguardo sempre più aperto alle dinamiche nazionali. Grazie alla partnership appena siglata, Un viaggio nello spettacolo entrerà ufficialmente a far parte di un universo editoriale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - GBT Magazine e Un viaggio nello spettacolo uniscono le forze Notizie correlate Leggi anche: Il gruppo GBT-Magazine cerca giovani ragazze/i da formare Crotone: Voce e centrodestra uniscono le forze perLa notte del 12 marzo 2026 segna una svolta decisiva nella vita politica di Crotone, dove il sindaco uscente ha ufficializzato l’alleanza con il... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La Primavera della Bellezza celebra il Premio Chirico; I ragazzi del Rione Sanità tra musica e riscatto; Rincari e inflazione | italiani in difficoltà; Nel tepore del ballo una storia semplice al cinema. La mia intervista su Occhi magazine di Maggio Un intervista a cuore aperto con una persona S P e c i a l e che ha saputo mettermi a mio agio e creare un ambiante amichevole pur senza conoscerci Grazie Anna Zaccaria per avermi inviato ed Intervistato - facebook.com facebook