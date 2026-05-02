Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria a pochi giorni da un appuntamento importante. La vicenda riguarda un omicidio irrisolto e si lega a dichiarazioni rilasciate da un testimone, secondo cui una persona coinvolta non avrebbe intenzione di collaborare. La procura ha fissato una nuova udienza, mentre le indagini continuano senza esclusione di colpi.

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria a pochi giorni da una data considerata cruciale. Il 6 maggio, infatti, Andrea Sempio è atteso davanti ai magistrati della Procura di Pavia nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Nelle ultime ore a far discutere sono state le parole dell’avvocato Fabrizio Gallo, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino Cinque. Il legale, già difensore di Sempio e oggi avvocato di Massimo Lovati, ha espresso una previsione netta su ciò che potrebbe accadere durante l’interrogatorio. Le sue dichiarazioni hanno immediatamente riacceso il dibattito attorno a uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la profezia di Gallo: “Sempio non parlerà. E il movente…”

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#Garlasco ANNUNCIO! I processi si fanno in tribunale. Basta, basta, basta, devono essere gli inquirenti nelle loro sedi a stabilire e provare chi è il colpevole. L'omicidio di Chiara non è un talk show o il nuovo poliziesco. Si è perso il senso della decenza. # x.com