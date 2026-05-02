Garlasco Chiara Ingrosso attacca De Rensis sugli audio nell' esposto | Costruito alcune false testimonianze

In un nuovo sviluppo sulla vicenda giudiziaria, la giornalista ha presentato un esposto in cui accusa l’avvocato di aver costruito alcune false testimonianze, facendo riferimento a degli audio. La discussione riguarda anche una conversazione telefonica avuta con un difensore coinvolto nel procedimento. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, con accuse e controaccuse che continuano a essere oggetto di attenzione pubblica.

Non si placano le polemiche su uno dei più discussi filoni mediatici relativi al caso di Garlasco. La giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest di Salvo Sottile, è tornata sugli audio registrati di nascosto all’avvocato Antonio De Rensis e citati nell’esposto presentato alla Procura di Milano a fine aprile. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, la reporter ha tuonato la sua tesi sul difensore di Alberto Stasi: “Io sospetto che De Rensis abbia costruito alcune dichiarazioni false”. Chiamando in causa anche il collega de Le Iene Alessandro De Giuseppe. Cosa ha detto Chiara Ingrosso da Gianluigi Nuzzi a "Quarto Grado" Il sospetto...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Chiara Ingrosso attacca De Rensis sugli audio nell'esposto: "Costruito alcune false testimonianze" Notizie correlate Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De GiuseppeSarebbe stato depositato il 24 aprile un esposto in Procura Generale sul caso Garlasco da parte di una giornalista. Garlasco, De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso: "Punto alla testa del serpente"Il dramma di Garlasco non ha dato vita solo a piste alternative e nuovi filoni di indagine, ma anche a fazioni contrapposte fra conduttori, avvocati,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso: Punto alla testa del serpente; Salvo Sottile chiude Farwest con una stoccata velenosa a Roberta Bruzzone: Si erge a giudice morale, inaccettabile; Delitto di Garlasco: parla la giornalista Chiara Ingrosso; Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De Giuseppe. Garlasco, Chiara Ingrosso attacca De Rensis sugli audio nell'esposto: Costruito alcune false testimonianzeChiara Ingrosso parla del caso Garlasco e degli audio sull'avvocato De Rensis ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ... virgilio.it Delitto di Garlasco | Chiara Ingrosso: Manipolazioni nelle testimonianze di Sanremo e di BruscaginIl delitto di Garlasco al centro dei servizi di Quarto Grado con il focus sul famoso esposto presentato da Chiara Ingrosso ... ilsussidiario.net La verità di Chiara Ingrosso stasera a Quarto Grado L'ex inviata di Salvo Sottile interverrà sull'esposto da lei presentato in Procura per il caso Garlasco. Ecco le anticipazioni del 1° maggio 2026 - facebook.com facebook Il caso Garlasco fa da sfondo all'ennesimo scontro mediatico: De Rensis si dice non interessato alla giornalista Chiara Ingrosso, che avrebbe registrato audio di nascosto. L'avvocato punta più in alto x.com