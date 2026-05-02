A Garda è stato approvato il progetto per il nuovo tunnel che modificherà la strada Gardesana tra Tignale e Gargnano. La realizzazione della galleria prevede la presenza di cantieri posizionati in modo da limitare i disagi ai residenti. L’intervento interesserà specifici tratti della strada e coinvolgerà diverse fasi di lavori, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre il traffico lungo questa tratta.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico tra Tignale e Gargnano con la galleria?. Dove verranno posizionati i cantieri per evitare disagi ai residenti?. Come funzionerà il nuovo battello per trasportare 150 biciclette?. Quanto costerà realizzare il servizio lacuale tra Salò e Limone?.? In Breve Paolo Fontana coordina nuova rotatoria presso l'innesto stradale con la SP38 a Tignale.. Studio con Navigazione Laghi per battello con 150 rastrelliere entro fine prossimo mese.. Fondo Comuni di Confine stanzia 8 milioni di euro per infrastrutture e mobilità.. Analisi tecnica provinciale per stoccaggio materiali di scavo e gestione cantieri locali.. Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera per la nuova galleria tra Tignale e Gargnano, un’opera strategica che punta a decongestionare la Statale 45bis Gardesana Occidentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garda, via libera al nuovo tunnel: la Gardesana cambierà volto

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