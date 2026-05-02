Fvg in piazza | 10mila lavoratori rivendicano salari e sicurezza

Circa diecimila lavoratori si sono riuniti in piazza nel Friuli Venezia Giulia per chiedere salari più alti e migliori condizioni di sicurezza sul lavoro. La manifestazione ha coinvolto diverse categorie, con richieste chiare e puntuali. La protesta si inserisce in un momento di crescenti tensioni sociali e potrebbe avere ripercussioni sulla gestione degli appalti pubblici nella regione. Nel frattempo, l’inflazione alimentare sta aumentando più rapidamente rispetto agli incrementi salariali.

? Cosa scoprirai Come influirà la protesta sulla gestione degli appalti di Fedriga?. Perché l'inflazione alimentare sta colpendo più degli aumenti salariali?. Quali misure propone la CGIL per fermare l'erosione dei risparmi?. Chi deve rispondere alle critiche sul protocollo regionale degli appalti?.? In Breve Trieste e Cervignano hanno registrato rispettivamente 5mila e 4mila partecipanti alle manifestazioni.. Nicola Marongiu evidenzia l'impatto dell'inflazione biennio 2023-2024 sulla spesa alimentare.. Michele Piga chiede a Fedriga gestione coraggiosa del protocollo regionale sugli appalti.. Il sindacato propone la proroga della detassazione per proteggere i redditi reali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fvg in piazza: 10mila lavoratori rivendicano salari e sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Riesplode la guerra sui conti di Casa Sollievo: pronti 1300 ingiuntivi dei lavoratori che rivendicano gli arretrati Zamò (Confindustria Fvg), salario minimo utile anche per attrarre lavoratori"Il salario minimo può essere una misura utile anche per rendere il lavoro più attrattivo, in una fase segnata dalla carenza di manodopera, e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dignità del lavoro, salari, pace: in 10mila nelle piazze del Fvg per il 1° Maggio; In 10mila nelle piazze del Fvg per il Primo maggio, 'lavoro al centro'; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - mappa; Dignità, salari e pace: il Friuli Venezia Giulia in piazza per il lavoro. In 10mila nelle piazze del Fvg per il Primo maggio, 'lavoro al centro'Sono 10mila i lavoratori che stamani hanno scelto di festeggiare il lavoro, sancito come valore costituzionale e imprescindibile nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. E' la stima di Cgil, Cisl e U ... ansa.it Primo Maggio in FVG con 10 mila persone. Serracchiani: «Retribuzione equa e giusta pensione»In FVG 10mila in piazza per il Primo maggio. Focus su lavoro, sicurezza e salario, con interventi e concertone a Udine. nordest24.it La cantautrice 27enne ha avviato molte collaborazioni in Fvg, ha vinto il premio come miglior composizione al Bianca d’Aponte - facebook.com facebook In FVG 10mila in piazza per il Primo maggio. Focus su lavoro, sicurezza e salario, con interventi e concertone a Udine. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cultura #Inprimopiano x.com