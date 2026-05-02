È arrivato il nuovo cinema Paradiso, con la riapertura di una sala chiamata “Il grido” situata sul fiume Po. La struttura si trova sulla sponda di una casa storica appartenuta a Irma, in una zona di pianura tra le case di Ravalle. L’inaugurazione si è svolta il 2 maggio 2026, segnando il ritorno di un punto di riferimento culturale in quella località.

Ferrara, 2 maggio 2026 – La casa di Irma era sull’argine del Po, sconfinata pianura, laggiù le case di Ravalle. Era Alida Valli a dare il volto a Irma, ciak si gira ‘Il grido’. Dissero di lui: “Il primo grande film di Antonioni, con quei suoi campi lunghissimi, le distese vuote e sterminate, i paesaggi immersi nella nebbia. Un pessimismo cosmico, senza scampo, che riempie di sé i volti e le cose. A guardare attraverso la nebbia si intravedono, con le loro solitudini debolmente mascherate di vitalismo, gli anni Sessanta”. E il Grido si chiama quel cinemino, un po’ di sedie, in fondo lo scenario, in un angolo anche due carrozze, una tavola appoggiata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco ce l’ha fatta, il nuovo cinema Paradiso è qui: “Nasce sul Po la saletta ‘Il grido’”

Notizie correlate

Incidente sul lavoro a Ponte Valentino: non ce l’ha fatta l’operaio caduto ieriTempo di lettura: < 1 minutoÈ morto nelle prime ore di oggi l’operaio precipitato da un’altezza di circa 7 metri nella tarda mattinata di ieri.

Jacquelin ce l’ha fatta, ha portato Marco Pantani sul podio olimpico: l’esultanza in onore del PirataFinalmente Emilien Jacquelin è riuscito nell'intento che si era prefissato da inizio Olimpiadi, portare con sé sul podio dei Giochi Marco Pantani.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Franco ce l’ha fatta, il nuovo cinema Paradiso è qui: Nasce sul Po la saletta ‘Il grido’; Giornalismo nisseno in lutto: morto il giornalista Franco Gallo; Il coltello della memoria è il primo romanzo del giornalista Franco Currò; Savona ‘marcescente’: di Franco Brancaroli. Il coraggio di pronunciare.

Franco ce l’ha fatta, il nuovo cinema Paradiso è qui: Nasce sul Po la saletta ‘Il grido’L’avevano annunciato, ci sono riusciti. Associazione riapre a Ravalle lo spazio intitolato a Italo Balbo. Qualche poltroncina e lo schermo: Al via un percorso con film e aperitivi. Ci sarà anche un t ... ilrestodelcarlino.it

Varazze, lutto per la scomparsa di Franco Di Sisto Orsogna. Leggi qui l'articolo https://www.savonanews.it/2026/05/02/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/varazze-lutto-per-la-scomparsa-di-franco-di-sisto-orsogna.html - facebook.com facebook

Il leggendario Franco #Tancredi torna a Trigoria Il portiere dello Scudetto 1982/83 ha incontrato Gian Piero #Gasperini e ha ricevuto in dono una maglia personalizzata #ASRoma x.com