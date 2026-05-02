Formula E | Mitch Evans lascia la Jaguar per unirsi a Opel

Il pilota neozelandese ha deciso di cambiare squadra in Formula E, lasciando la Jaguar per unirsi a Opel. Questa scelta arriva dopo alcune tensioni tattiche con la squadra precedente. Il passaggio alla vettura di nuova generazione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, offrendo opportunità diverse in vista delle prossime gare. La decisione di Evans ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Perché le tensioni tattiche con Jaguar hanno spinto Evans verso Opel?. Come influenzerà il passaggio alla vettura Gen4 la carriera del neozelandese?. Quali errori di coordinamento hanno compromesso i successi di Evans in Jaguar?. Chi potrà sostituire il pilota più vincente nella storia della Formula E?.? In Breve Evans ha ottenuto 15 vittorie totali durante il decennio con Jaguar.. Nick Cassidy lascerà Jaguar per approdare al marchio Citroen.. Il passaggio avverrà dopo la stagione 2025-26 con l'arrivo della Gen4.. Ian James guida la nuova direzione tecnica del team Jaguar.. Mitch Evans lascerà la Jaguar alla fine della stagione 2025-26 per unirsi al nuovo team Opel, ponendo fine a un sodalizio decennale iniziato nel 2016-17.🔗 Leggi su Ameve.eu

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