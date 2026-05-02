Un uomo alla guida di un veicolo ha percorso contromano le strade di una città dopo essere stato fermato con un posto di blocco. Durante l'inseguimento, ha evitato l'arresto con manovre rischiose, spostandosi nella corsia opposta e tentando di sfuggire alla polizia. È stato fermato successivamente, dopo aver attraversato diverse strade, mentre alla guida risultava in stato di ebbrezza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a evitare l'arresto immediato durante l'inseguimento?. Quali manovre hanno spinto il conducente nella corsia opposta?. Perché il guidatore ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test?. Quali sono le accuse formali che pesano ora sul soggetto?.? In Breve Conducente oppone resistenza agli agenti durante l'esecuzione dell'alcol test a Fondi.. Denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza ordine di arresto marcia.. L'uomo affronta il procedimento giudiziario in stato di libertà presso Fondi.. Un uomo a Fondi ha messo in pericolo la vita di pedoni e automobilisti dopo aver ignorato un posto di blocco della polizia, dando il via a un inseguimento che lo ha portato a percorrere un tratto di strada in senso contrario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi, fuga folle contromano dopo l’alt: fermato un uomo ubriaco

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