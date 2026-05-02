Flotilla manifestazione alla Farnesina per rilascio attivisti italiani

Una manifestazione si è svolta davanti alla Farnesina, con l’obiettivo di chiedere il rilascio immediato di attivisti italiani e di tutte le persone che si trovavano a bordo di imbarcazioni con bandiera italiana. L’invito, rivolto alla cittadinanza, ha attirato diversi partecipanti che hanno espresso il loro sostegno alla causa. La protesta si è concentrata sulla richiesta di libertà per gli attivisti coinvolti.

L’immediata liberazionedegli attivisti della Global SumudFlotilla: ecco cosa viene sollecitato oggi, con un presidio davanti allaFarnesinaaperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa punta anche a chiedere lacessazione dei rapporti diplomatici con Israele, l’imposizione disanzioni, unembargoe laliberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è in programma una conferenza stampa persensibilizzarel’opinione pubblica esollecitare un intervento urgente del Governo italianosul caso del sequestro in acque internazionali di due attivisti della Global Sumud Flotilla a bordo di un’imbarcazione italiana. Passando ai recenti sviluppi, è stato confermato che gli attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza sono statiintercettati dalle forze israeliane in acque internazionalie condotti nel sud-est di Creta.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, manifestazione alla Farnesina per rilascio attivisti italiani Notizie correlate Flotilla, presidio alla Farnesina: «Governo si adoperi per rilascio attivisti»Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati nel sud-est dell’isola... Flotilla, presidio davanti alla Farnesina. La mobilitazione per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaIl team legale della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giù le mani dalla Flotilla: il presidio diventa corteo | FOTO; Flotilla bloccata in acque internazionali, presidio a Bari: Subito sicurezza per gli attivisti; Flotilla, gli attivisti bloccati da Israele saranno sbarcati in Grecia; Global Sumud Flotilla, navi intercettate nella notte. Manifestazione a Firenze. Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italianiLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, presidio alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani ... tg24.sky.it Flotilla, i due leader della missione portati in Israele. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif: alle 12 conferenza stampaPisa, 1 mag. (Adnkronos) - Il Lecce si impone a Pisa 2-1, si avvicina alla salvezza e in un colpo solo manda 2 squadre in Serie B: con il Pisa, retrocede anche il Verona. La squadra di Di Francesco ri ... ilfattoquotidiano.it L’appello arriva di prima mattina, quando si diffonde la notizia dell’abbordaggio israeliano avvenuto nella notte: “La Flotilla è stata bloccata! Mobilitazione nazionale permanente”. I presidi sono convocati in tutte le regioni d’Italia, oltre 50 piazze da Pordenone f - facebook.com facebook Flotilla, l'attacco di Israele: le ultime notizie in diretta | Sbarcate a Creta 175 persone, due di loro portate in Israele. La denuncia: 40 ore di violenza, picchiati due attivisti Il live con le notizie in diretta del 1 maggio sul sequestro della Global Sumud Flotilla diretta x.com