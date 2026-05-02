Durante un blitz tra Milano e Bergamo, le forze dell'ordine hanno fermato due uomini, un marocchino di 27 anni e un albanese di 50, in un’area di sosta. Nell’intervento sono stati sequestrati ingenti quantità di droga, tra cui cocaina e eroina, insieme a una grande quantità di denaro contante. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese, che ha portato all’arresto dei due uomini.

Un tir, un SUV e uno scambio di borse in un’area di sosta tra Milano e Bergamo. È finita con l’arresto di due persone, un marocchino di 27 anni e un albanese di 50, l'operazione della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese che ha portato al sequestro di un enorme carico di droga e contanti. L'indagine è partita seguendo i movimenti del ventisettenne che, a bordo di un SUV compatto, faceva la spola tra un box a Vizzolo Predabissi e un’abitazione a Castiraga Vidardo, nel lodigiano. Dopo giorni di pedinamenti, i poliziotti hanno seguito l’uomo fino a Stezzano, nella bergamasca. Qui, nei pressi di un’area di sosta, è avvenuto lo scambio decisivo: il giovane ha consegnato al camionista due borse contenenti 270mila euro in contanti, ricevendo in cambio due sacchi carichi di droga: 10 chili di cocaina e 17 di eroina.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fiumi di cocaina, eroina e soldi in un'area di sosta: due arresti in un blitz tra Milano e Bergamo

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