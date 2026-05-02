Fiuggi retata antidroga in pieno centro a Piazza Spada

Nella serata di ieri, a Fiuggi, la Polizia di Stato ha svolto un’operazione di controllo nel centro della città, in particolare in Piazza Spada. L’intervento si è concentrato sulla prevenzione di comportamenti illeciti e sul contrasto allo spaccio di droga, coinvolgendo un numero consistente di agenti. La zona è stata sottoposta a verifiche e controlli mirati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Sicurezza e presidio del territorio in primo piano nella città termale. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione di controllo straordinario a Fiuggi, mirata alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.Il dispositivo di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Retata antidroga della polizia: sequestrati 5 chili di stupefacentiLa polizia di Stato ha messo a punto una grossa operazione antidroga che ha portato all’arresto di due uomini. Fiuggi, tenta la fuga alla stazione dei bus ma il cane antidroga lo incastra. Denunciato 26enneUn tentativo di fuga improvviso non è bastato a eludere i controlli, resi decisivi dal fiuto dell'unità cinofila. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Fiuggi, retata antidroga in pieno centro a Piazza Spada; Fiuggi, controlli straordinari in centro: droga addosso a un 20enne, 120 persone identificate; Droga, armi e controlli straordinari: la Polizia di Stato stringe il cerchio in provincia di Frosinone; Ruba le chiavi della casa materna dopo una lite: scoperto con armi e droga, denunciato. A Terni “Una poltrona in prima fila” per celebrare il 25 aprile TERNI - Sabato 25 aprile si terrà una passeggiata teatralizzata da palazzo Spada al monumento ai caduti di piazza Briccialdi per ricordare la fine della seconda guerra mondiale. “Sarà una festosa o - facebook.com facebook