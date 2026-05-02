A Fano, nel litorale di Pesaro e Urbino, il cielo si riempie di aquiloni e colori mentre la spiaggia si riempie di persone, soprattutto famiglie che osservano il cielo. La giornata di sabato 2 maggio 2026 vede il Lido particolarmente affollato, con il sole che splende e un’atmosfera vivace. La manifestazione si ripete anche oggi, attirando numerosi visitatori e appassionati di questa tradizione estiva.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 2 maggio 2026 — Il colpo d’occhio è quello delle grandi occasioni: cielo pieno di colori, spiaggia affollata e famiglie con il naso all’insù. Il debutto di “Un Mare di Aquiloni” al Lido è stato un successo, accompagnato da una giornata quasi estiva, con sole pieno e temperature alte. Il vento detta il ritmo. A fare la differenza, soprattutto nelle prime ore, è stato il vento: forte al mattino, perfetto per far danzare in aria aquiloni giganti, acrobatici e artistici. Nel primo pomeriggio si è attenuato, abbassando anche le traiettorie nel cielo, prima di tornare a soffiare con più decisione verso sera. Lo spettacolo serale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano alza lo sguardo: aquiloni, sole e folla al Lido. E oggi si replica

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