Famiglia nel bosco richiamo dell’Ordine dei giornalisti | Rispettare il Codice deontologico

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e quello dell’Abruzzo hanno emesso un richiamo ufficiale ai giornalisti coinvolti nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, nel Vastese. La nota sottolinea l’importanza di rispettare il Codice deontologico e i principi stabiliti dalla Carta di Treviso durante la copertura della vicenda. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici del caso o sulle eventuali sanzioni.