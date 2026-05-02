Famiglia nel bosco richiamo dell’Ordine dei giornalisti | Rispettare il Codice deontologico
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e quello dell’Abruzzo hanno emesso un richiamo ufficiale ai giornalisti coinvolti nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, nel Vastese. La nota sottolinea l’importanza di rispettare il Codice deontologico e i principi stabiliti dalla Carta di Treviso durante la copertura della vicenda. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici del caso o sulle eventuali sanzioni.
Nuovo intervento sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, nel Vastese. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, insieme all’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, richiama i colleghi “al rigoroso rispetto del Codice deontologico e dei principi della Carta di Treviso” nella.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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