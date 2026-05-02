fabregas e de bruyne il precedente che oggi torna attuale

Un confronto tra due calciatori che nel passato hanno condiviso il campo e ora tornano a essere al centro di discussioni relative a possibili implicazioni future. Le carriere e le occasioni di interazione tra i due sono state oggetto di analisi e spesso richiamate in contesti legali o di mercato. La loro storia rappresenta un esempio di come eventi passati possano riemergere in momenti diversi, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ci sono incroci del passato che, a distanza di anni, tornano a parlare anche del presente. Uno di questi riguarda Cesc Fabregas e Kevin De Bruyne. Oggi protagonisti, in modo diverso, di una storia che sfiora anche il Napoli. A ricordarlo è Corriere del Mezzogiorno. Circa dieci anni fa, quando De Bruyne giocava ancora nel Wolfsburg, Fabregas ne parlò con grande sincerità, quasi con sorpresa. Il centrocampista spagnolo ammise di essere rimasto colpito dal livello tecnico del belga. E lo fece con parole che oggi suonano quasi profetiche: “Non ho seguito molto il calcio tedesco negli ultimi anni, sono rimasto impressionato perché non sapevo avesse così tanta qualità” Il riferimento porta al 2016.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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