F1 Miami Norris domina la sprint | Antonelli penalizzato di 5? perde due posizioni Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classifica

Nella sprint race del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 2026, Lando Norris ha conquistato la vittoria con la vettura della McLaren. Durante la gara, Antonelli è stato penalizzato di cinque secondi, perdendo così due posizioni in classifica. La Ferrari ha ottenuto un piazzamento sul podio, mentre l’ordine di arrivo e la classifica generale sono stati aggiornati dopo la corsa.

Lando Norris vince su McLaren la Spint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri (+3?7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6?2), bravo a superare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli. Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. Chiude in settima piazza Lewis Hamilton con l’altra Ferrari: dietro di lui l’Alpine di Pierre Gasly.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5?, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d’arrivo e classifica Notizie correlate Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornataOggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della... Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris in pole davanti ad Antonelli. La Ferrari si perde sul più bello Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: GP Miami, Norris precede Antonelli nella qualifica Sprint. Leclerc illude ma è 4°; McLaren domina le qualifiche Sprint a Miami: Norris in pole, Ferrari delude; Ho quasi pianto dal primo giro: Norris vola in pole a Miami con una McLaren rivoluzionata; Antonelli sorpreso da Norris nelle Qualifiche Sprint! 4° Leclerc, 7° Hamilton. F1 GP Miami Sprint: riecco Norris e la McLaren, Leclerc sul podio. Antonelli sbaglia e viene penalizzatoLando Norris e la McLaren battono un colpo. Il campione del mondo e la scuderia che ha dominato la scorsa stagione sono stati i protagonisti della gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1: No ... sportal.it F1 Gp Miami, Sprint Race in diretta: Norris domina davanti a Piastri, sul podio Leclerc. Antonelli penalizzato. Alle 22 le qualificheIn Florida seconda gara corta dell'anno. La McLaren si conferma velocissima, Charles sorride. Kimi tradito di nuovo dalla partenza, poi l'errore all'ultimo giro ... corriere.it Doppietta McLaren nella Sprint di Miami, Leclerc terzo Lando Norris vince la Sprint, Piastri e Leclerc superano Antonelli e chiudono rispettivamente al secondo e terzo posto. Penalità di 5 secondi per Antonelli per track limits: Kimi perde la quarta posizione e - facebook.com facebook #Miami, la Sprint è della #McLaren! #Ferrari, #Leclerc sul podio x.com