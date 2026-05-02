A Valencia, la scuderia di Todi ha ottenuto un risultato significativo nella competizione EuroNASCAR, grazie alle prestazioni di un giovane pilota. Durante l’evento, il talento proveniente dall’Umbria ha superato un pilota con maggiore esperienza, confermando la sua abilità in pista. La gara ha visto anche un veterano affrontare il giovane, ma è stato il pilota di Todi a conquistare la vittoria, dimostrando una crescita notevole.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la scuderia di Todi a dominare Valencia?. Chi è il giovane talento che ha superato il veterano Caffi?. Perché la strategia della linea verde ha garantito tre vittorie?. Quale segreto tecnico permette alla CAAL di vincere in ogni classe?.? In Breve Claudio Cappelli guida la classifica Legend dopo il primato nella prima gara.. Valentino Gambarotto ottiene secondo posto nella classe Master nonostante un guasto meccanico.. Jacob Parry vince il Rookie Challenge con 75 punti accumulati nel debutto.. La strategia della scuderia di Todi punta sulla linea verde e giovani talenti.. La scuderia CAAL Racing di Todi ha conquistato il primato nel debutto della EuroNASCAR a Valencia, dimostrando la supremazia tecnica del team umbro sul circuito spagnolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - EuroNASCAR: trionfo umbro a Valencia con il talento di Cartechini

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