In Etiopia, la corsa è molto più di una semplice attività sportiva: rappresenta un rito sociale e un'espressione di forza collettiva. I corridori locali spesso si affidano a metodi tradizionali e pratiche condivise, senza fare affidamento su orologi o analisi scientifiche. In questo contesto, il talento non viene considerato una qualità innata, ma il risultato di un impegno comune e di un metodo di allenamento radicato nella cultura.

? Cosa scoprirai Come cambia la prestazione senza usare orologi o dati scientifici?. Perché per gli etiopi il talento non esiste nel linguaggio comune?. Chi sostiene economicamente gli atleti che corrono per necessità?. Come si assorbe la forza vitale di un compagno di corsa?.? In Breve Studio antropologico condotto da Michael Crawley ad Addis Abeba tra il 2015 e 2016.. Fino all'anno 2000 il successo olimpico etiope dipendeva dai club militari statali.. Concetto di lamented sostituisce l'idea occidentale di talento nelle comunità locali.. L'allenamento collettivo permette di assorbire la forza vitale dei compagni di corsa.. Michael Crawley, antropologo e maratoneta, ha trascorso quindici mesi in Etiopia tra il 2015 e il 2016 per studiare il legame profondo tra la corsa e l’identità sociale dei corridori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etiopia: il segreto dei corridori tra rito sociale e forza collettiva

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