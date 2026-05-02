Enrici dopo l’Empoli | ‘Amarezza ma puntiamo ai 49 punti finali

Dopo la partita contro l’Empoli, l’allenatore della Casertana ha espresso amarezza per la sconfitta, ma ha confermato l’obiettivo di raggiungere i 49 punti in classifica. Durante il match, l’Empoli è riuscito a superare la difesa avversaria grazie a una strategia efficace, e il gol decisivo è arrivato su calcio piazzato in seguito a un errore tattico. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con questa consapevolezza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Empoli a scardinare il blocco difensivo casertano?. Quale errore tattico ha permesso il gol decisivo su calcio piazzato?. Perché il gruppo punta ai 49 punti nonostante la salvezza?. Come influirà la sconfitta sulla sfida finale contro il Modena?.? In Breve Gol subito su calcio piazzato decide il match al Castellani. Obiettivo finale fissato a 49 punti per il bilancio stagionale. Salvezza già ottenuta con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. Prossima sfida decisiva contro il Modena per chiudere la stagione. Enrici esprime profondo rammarico dopo il netto 1-0 subito dall’Avellino sul campo dell’Empoli in questa penultima giornata di Serie BKT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enrici dopo l’Empoli: ‘Amarezza, ma puntiamo ai 49 punti finali Notizie correlate Enrici: "Amarezza e rammarico, peccato per quel gol su calcio piazzato. Chiudere a 49 punti sarebbe un'ottima classifica"Patrick Enrici non nasconde la delusione dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Empoli nella penultima giornata di Serie BKT. Avellino-Catanzaro, Enrici: "Meritavamo di vincere, quaranta punti sono un primo mattoncino verso la salvezza"Patrick Enrici è uno dei protagonisti di una serata intensa al Partenio-Lombardi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Enrici: Amarezza e rammarico, peccato per quel gol su calcio piazzato. Chiudere a 49 punti sarebbe un'ottima classifica; Empoli-Avellino: la cronaca testuale; L'Avellino si ferma ad Empoli ma resta ottavo: sarà decisiva l'ultima gara contro il Modena; Empoli-Avellino, segui la diretta dal Castellani. Enrici: C'è amarezza, volevamo fare punti per la zona playoff. Ma il campionato non è finitoPatrick Enrici, difensore dell'Avellino, ha parlato a Prima Tivvù dopo la sconfitta a Empoli. Queste le sue parole: C'è amarezza e rammarico, sapevamo che per loro era fondamentale per salvarsi. Ma a ... msn.com Avellino, a Empoli per blindare i playoff. Presentazione e probabili formazioniArchiviata in anticipo la pratica salvezza, l'Avellino ha fatto irruzione in zona playoff per restarci fino a venerdì sera, dopo l'ultima giornata. A Empoli (ore 15) si gioca buona parte delle chance ... msn.com 25 anni dopo, Enrico sei sempre nel nostro #lanostrastoria - facebook.com facebook