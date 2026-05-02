Elena Lo Giudice il fidanzato la trova morta nel letto a 21 anni | stroncata da un malore nel sonno

Una giovane donna è stata trovata senza vita nel suo letto in una abitazione di Campolongo Maggiore. La vittima, 21 anni, frequentava l’università di Padova ed era originaria di Alessandria. Il fidanzato ha scoperto il decesso e ha chiamato i soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Al momento si ipotizza che la morte sia stata causata da un malore nel sonno.

CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA) - Elena Lo Giudice, studentessa dell’Università di Padova ma originaria di Alessandria, è stata trovata morta a letto a casa del fidanzato, che abita con i genitori a Bojon di Campolongo Maggiore. Aveva 21 anni. Si chiamava Elena Lo Giudice. Ieri mattina il giovane si è avvicinato per svegliarla, ma il corpo della ragazza era senza vita: lei giaceva a letto, così come si era addormentata. Molto probabilmente era morta da ore. I medici del pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco e i colleghi successivamente giunti sul posto con l’elisoccorso hanno provato per oltre un’ora a rianimarla. Tutto inutile. Non è stata neppure trasportata in ospedale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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