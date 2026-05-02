A Edolo, un uomo di 84 anni è deceduto mentre tornava a casa dopo aver passato la giornata in montagna con la famiglia. La tragedia è avvenuta lungo una strada sterrata che scende dal dirupo, coinvolgendo probabilmente un incidente fatale. La vittima era residente nella zona e stava rientrando dalla baita di famiglia, dove aveva trascorso il tempo con i propri cari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Edolo (Brescia), 2 maggio 2026 – Ha perso la vita sulla strada del ritorno a casa, dopo una giornata di festa trascorsa nella baita di famiglia in montagna. A metà pomeriggio circa, è salito a bordo della sua Panda e ha perso il controllo del mezzo finendo in un dirupo. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita così Gianfranco Vittorio Brichetti, 84 anni. L’anziano, intorno alle 17, aveva salutato amici e parenti che assieme a lui avevano trascorso il pranzo della giornata festiva nella baita in località Faeto Mille. È salito sull’utilitaria e ha percorso la strada in discesa. https:www.ilgiorno.itbresciacronacafrontale-auto-moto-nulla-da-fare-cc6c3444 La dinamica .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Edolo, giù nel dirupo dalla strada sterrata: muore a 84 anni Gianfranco Vittorio Brichetti

Notizie correlate

Leggi anche: Incidente stradale a Edolo, finisce con l’auto nella scarpata: la vittima è Gianfranco Vittorio Brichetti

Precipita nella scarpata con l'auto e muore: addio a Gianfranco Vittorio BrichettiÈ bastato un istante, forse un malore improvviso, perché la strada del ritorno diventasse una trappola senza via d'uscita.

Panoramica sull’argomento

Edolo, giù nel dirupo dalla strada sterrata: muore a 84 anni Gianfranco Vittorio BrichettiTragico epilogo dopo una gionata di festa trascorsa assieme a parenti e amici nella baita di famiglia in località Faeto Mille ... ilgiorno.it

Edolo, finisce con l’auto in una scarpata: perde la vita Gianfranco Vittorio BrichettiL'incidente in località Faeto Mille mentre l'84enne era alla guida della sua Fiat Panda della quale ha perso il controllo. Forse per un malore. Inutili i soccorsi. quibrescia.it