È deceduto all’età di 59 anni l’ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico italiano. Zanardi, noto per le sue vittorie sportive e le sfide affrontate dopo un grave incidente, è stato una figura molto riconosciuta nel mondo dello sport. La notizia della sua scomparsa ha trovato conferma nelle fonti ufficiali. La sua vita è stata segnata da successi e difficoltà, che ha affrontato con determinazione.

È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro. A darne notizia la famiglia in un comunicato: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto. Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente”. De Sanctis: “Emblema mondiale del nostro movimento paralimpico”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di F1 aveva 59 anni

Alex Zanardi è morto, l’ex pilota di F1 e campione paralimpico aveva 59 anni

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