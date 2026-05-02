È deceduto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 noto anche come atleta paralimpico. Nel 2001, durante una gara, ha subito un grave incidente che gli ha provocato la perdita di entrambe le gambe. Dopo l'incidente, Zanardi ha continuato a partecipare a competizioni sportive, ottenendo numerosi successi nel settore paralimpico. La sua vita è stata caratterizzata da una forte determinazione e da un impegno costante nel mondo dello sport.

AGI - È morto ieri sera all'età di 59 anni Alex Zanardi, l' ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l' incidente in pista del 2001 in cui aveva perso entrambe le gambe. Lo ha reso noto la famiglia. Zanardi un esempio di resistenza e amore. Il campione bolognese, che a ottobre avrebbe compiuto 60 anni, è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. L'incidente in handbike . Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike era stato coinvolto in un altro drammatico incidente vicino a Pienza che lo aveva costretto a un lunghissimo ricovero ospedaliero.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È morto Alex Zanardi, campione oltre ogni barriera

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Un grande campione, un super papà… un uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi #Verissimo - facebook.com facebook

Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com