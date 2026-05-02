È Helmuth Gasser l’uomo morto schiacciato da un escavatore

Venerdì 1° maggio 2026, nelle campagne di Chiusa, nella zona di Leitach, è stato trovato il corpo di un uomo morto schiacciato da un escavatore. La vittima è un uomo di cui si conoscono solo le generalità, e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È Helmuth Gasser l’uomo che venerdì 1° maggio 2026 è stato trovato morto schiacciato da un escavatore nelle campagne di Chiusa, nella zona di Leitach.Le esatte dinamiche dei fatti sono al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ipotesi, l’incidente sarebbe avvenuto il giorno prima – 30.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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