Due persone sono state arrestate a Stezzano in seguito a un incidente tra un SUV e un tir. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati 270mila euro in contanti e diverse dosi di eroina. La droga era nascosta nel veicolo del ventisettenne, che aveva anche sacchi contenenti il denaro. Le indagini hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, con dettagli ancora da chiarire sul metodo di occultamento.

? Cosa scoprirai Come faceva il ventisettenne a nascondere la droga nel SUV?. Dove venivano stoccati i sacchi di denaro e di eroina?. Chi gestiva la rete di distribuzione tra Milano e Lodi?. Come è stato scoperto il vano segreto nel portapacchi?.? In Breve Sequestrati 15,5 kg di cocaina e 17 kg di eroina tra Milano e Lodi.. Totale 300mila euro in contanti recuperati tra scambio e perquisizioni.. Vano segreto in berlina a Vizzolo Predabissi conteneva 3 kg di cocaina.. Zaino trovato a Castiraga Vidardo nascondeva altri 2,5 kg di cocaina.. Due uomini sono stati trascinati al carcere di Bergamo dopo un massiccio scambio di droga e denaro avvenuto a Stezzano, tra 15 chili di cocaina e 17 di eroina sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga e 270mila euro: scontro tra SUV e tir, due arresti a Stezzano

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