Dramma al picnic del primo maggio | è andato tutto a fuoco

Durante il picnic del primo maggio, ciò che doveva essere una giornata tranquilla si è conclusa con un incendio improvviso. Il rogo ha coinvolto un'area verde nel centro della città, creando preoccupazione tra i presenti. Nessuna vittima è stata segnalata, ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno provocato il fuoco, al momento ancora sconosciute.

Quella che doveva essere una giornata di relax all’aria aperta si è trasformata in un pomeriggio di forte tensione nel cuore verde della Capitale. Nel giorno del Primo Maggio, tradizionalmente dedicato a gite fuori porta, picnic e momenti in famiglia, il Parco della Caffarella a Roma si è ritrovato improvvisamente al centro di un’emergenza che ha spaventato centinaia di presenti. L’area, molto frequentata soprattutto nei giorni festivi, era gremita di persone sin dalle prime ore del pomeriggio. Famiglie con bambini, gruppi di amici e cittadini in cerca di un momento di tranquillità si erano radunati nel grande spazio verde quando una nube di fumo ha attirato l’attenzione dei presenti.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Dramma al picnic del primo maggio: è andato tutto a fuoco Notizie correlate PICNIC IN THE PARK: il primo maggio, al Parco Caracalla, una giornata tra musica, food, mercatini e tante risateRoma centro torna a respirare: il 1 maggio inaugura Parco Caracalla con la manifestazione PICNIC IN THE PARK. Picnic e visite: il primo maggio a villa Selvatico a Battaglia TermeIl parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme apre le porte il primo maggio per una giornata all’insegna del relax, del gusto e della cultura.