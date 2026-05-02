Dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming | SKY Now o DAZN?

Domani, domenica 3 maggio, alle ore 15:00, si giocherà al Mapei Stadium la partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35esima giornata di Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming su diverse piattaforme, tra cui SKY, Now e DAZN. I tifosi potranno seguire l’incontro attraverso queste opzioni, disponibili su vari dispositivi.

Sassuolo-Milan è una sfida storicamente ostica per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri arriverà all'appuntamento al terzo posto in classifica, a quota 67 punti (dietro al Napoli di Antonio Cont), mentre il Sassuolo di Grosso sta giocando una grandissima stagione ed è a quota 46 punti, decima in classifica. Pertanto, in caso di vittoria del Diavolo, mancherebbero solo tre punti per avere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in diretta tv o streaming, con l'orario del match e le informazioni più importanti. Sassuolo-Milan, partita della 35esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 15:00 di domenica 3 maggio 2026 al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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