Il dirigente della Formula 1 ha dichiarato che l’ingresso negli Stati Uniti rappresenta solo l’inizio di un’espansione più ampia nel continente. La stagione attuale vede l’introduzione di nuove tappe e la possibilità di aggiungere ulteriori circuiti in città statunitensi. Al momento, sono in programma gare in diverse località e si valutano altre città che potrebbero ospitare un Gran Premio nei prossimi anni.

? Cosa scoprirai Come farà la F1 a non saturare il mercato americano?. Quali nuove città americane riceveranno un Gran Premio nei prossimi anni?. Perché la strategia di Domenicali punta alla cultura e non solo ai soldi?. Come cambierà il calendario sportivo con l'aumento delle richieste dei promotori?.? In Breve Austin passò da 60.000 spettatori otto anni fa agli attuali afflussi massicci.. La strategia mira a integrare la F1 nella cultura sportiva degli Stati Uniti.. Le richieste per nuovi circuiti superano la capacità di gestione del calendario attuale.. Il successo di Miami, Austin e Las Vegas genera pressione per nuove tappe.. Domenicali...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenicali: la Formula 1 negli USA è solo l’inizio di una crescita

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