Due insegnanti provenienti dalla Lettonia hanno visitato scuole di Senigallia per osservare il modello di inclusione scolastica adottato in Italia. Durante il soggiorno, hanno assistito a lezioni e interagito con docenti italiani, analizzando le metodologie impiegate per integrare studenti con bisogni educativi speciali. Le insegnanti hanno raccolto informazioni sulle pratiche didattiche e sulle strategie di coinvolgimento degli studenti, confrontandole con il sistema del loro paese.

? Cosa scoprirai Come funzionano le lezioni italiane che hanno colpito le docenti lettoni?. Cosa hanno scoperto le insegnanti straniere nelle classi di Senigallia?. Perché il modello italiano è così diverso dalle classi speciali lettone?. Chi ha organizzato questo scambio professionale tra Lettonia e Senigallia?.? In Breve Docenti Beatrice Perkins e Stefania Donati hanno coordinato l'organizzazione logistica del progetto.. L'assessore Simona Romagnoli ha ricevuto le insegnanti presso la sede del Comune.. Le visite hanno coinvolto le scuole primarie Leopardi, Pieroni e Don Milani.. Il confronto riguarda la gestione DSA della scuola Domdaris e le classi speciali lettoni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Docenti lettoni a Senigallia: studio sul modello di inclusione scolastica

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