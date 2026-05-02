Un'associazione di categoria esprime soddisfazione per il recente Decreto Lavoro approvato di recente, sottolineando che si tratta di un passo positivo. Tuttavia, chiede che vengano definiti con chiarezza i tempi di attuazione per garantire che le misure abbiano effetti concreti nel settore lavorativo. La dichiarazione si concentra sulla necessità di un'applicazione tempestiva per evitare ritardi nell'implementazione delle novità previste dal provvedimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Bene il Decreto Primo Maggio ma tempi certi affinché produca effetti concreti nel mondo del lavoro. Questa la posizione ufficiale di Confcommercio Caserta in relazione al nuovo provvedimento del Governo con il quale è stato introdotto il ‘salario giusto’ e prorogati incentivi e bonus per le assunzioni di giovani e donne e per chi opera nelle aree Zes. ‘La nostra valutazione del Decreto Lavoro – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – è positiva perché riconosce il ruolo centrale delle imprese sane e della legalità, considerati i pilastri dello sviluppo, con un’attenzione concreta a giovani, donne e Mezzogiorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Decreto Lavoro, plauso di Confcommercio Caserta al provvedimento

Notizie correlate

Lavoro, Confcommercio Treviso: il decreto tutela imprese e salari? Cosa sapere Confcommercio Trevisa sostiene il nuovo decreto sul lavoro approvato dal Governo il 1 maggio.

Decreto Lavoro, Confcommercio: “Con giusto salario più tutele per lavoratori e imprese”Pisa, 29 aprile 2026 – “Il nuovo Decreto Lavoro riconosce un ruolo centrale alla contrattazione e mette in primo piano il giusto salario come...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Decreto Lavoro, plauso di CISL e UIL ma Landini attacca governo: le interviste | Video; Ponte sullo Stretto, via libera del Senato al decreto, il plauso di Minasi; Lavoro, Volpi (FdI): Il salario giusto archivia quello minimo; Le scelte decise da Giorgia: decreto Primo maggio e via chi crea imbarazzo.

Decreto Lavoro maggio 2026: bonus assunzioni e salario giustoIn vigore dal 1° maggio il Decreto Lavoro 2026. Bonus assunzioni per donne e giovani, salario giusto e nuove regole contro il caporalato digitale ... quotidianodiragusa.it

Decreto Lavoro, il governo vara il pacchetto salario giusto e taglia i contributi per assunzioni di donne e giovani. TESTO in Gazzetta UfficialeÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che introduce un ampio pacchetto di misure per l’occupazione, la trasparenza retributiva e il contrasto al lavoro so ... orizzontescuola.it

Approvato il nuovo decreto Lavoro: più tutele, bonus e attenzione al “salario giusto” per le aziende. - facebook.com facebook

Decreto lavoro 2026, dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni: ecco cosa cambia x.com