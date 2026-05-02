Dazi Trump | Ue non ha rispettato accordi aumenteremo le tariffe sulle auto del 25%

Venerdì, durante un discorso nella comunità per anziani della Florida centrale, l'ex presidente ha dichiarato che l'Unione Europea non avrebbe rispettato gli accordi commerciali e ha annunciato l'intenzione di aumentare le tariffe sulle auto del 25 per cento. La sua visita si è concentrata sui temi delle politiche commerciali e delle relazioni internazionali, senza riferimenti ad altri aspetti.

Venerdì Donald Trump ha visitato The Villages, una comunità per anziani nella Florida centrale, e ha tenuto un discorso in cui è tornato a parlare di dazi. “Abbiamo tutti concluso un ottimo accordo commerciale, ma l’Unione Europea non lo ha rispettato. Quindi abbiamo aumentato del 25% le tariffe su tutte le auto e i camion che entrano negli Stati Uniti“, ha detto il capo della Casa Bianca. “Se non volete pagare i dazi”, ha aggiunto, “costruite i vostri stabilimenti qui, in Florida“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: "Ue non ha rispettato accordi, aumenteremo le tariffe sulle auto del 25%" TRUMP, EPSTEIN E I DAZI: MARCELLO FOA SVELA COSA ACCADE DIETRO LE QUINTE DEL POTERE USA Notizie correlate Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo” Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dalla prossima settimana: “L’Ue non ha rispettato l'accordo”Roma, 1 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Trump: 'Incremento del 25% dei dazi su auto importate dall'Ue'; Trump, marcia indietro sui dazi. L’Ue non rispetta l’accordo. Da lunedì 25% su auto e camion; Trump, la mossa a sorpresa: nuovi dazi per la vendetta contro l'Europa. Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremoLeggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo ... tg24.sky.it Trump: Ue non rispetta accordo, dazi al 25% su camion e auto. Bruxelles: Ci difenderemoL'annuncio del presidente: L'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale ... adnkronos.com Per Trump la guerra in Iran è “terminata”, ma lo scontro continua: ora pressione su Cuba e dazi all’Ue. Bruxelles: “Inaccettabile”- - facebook.com facebook Usa, altro schiaffo di Trump all’Ue: “Dazi al 25% su import auto e camion, no tariffe se prodotti qui”, Europa: “Inaccettabile” x.com