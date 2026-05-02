Nel suo intervento, un noto ex giocatore di basket ha sottolineato come il rispetto rappresenti il valore più importante nel percorso dagli under 13 fino alla nazionale maggiore. Ha spiegato l’obiettivo di sviluppare un’identità chiara e riconoscibile per la maglia azzurra, coinvolgendo tutte le categorie giovanili. Nel frattempo, è partita una nuova rubrica dedicata agli appassionati di pallacanestro, incentrata sul suono dei rimbalzi e i fischi del pubblico.

“Il Fatto a spicchi” è la nuova rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. ——————— Dovendo inaugurare la serie di interviste “ il Fatto a spicchi ”, con la premessa che avete appena letto, abbiamo pensato a Gigi Datome.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Datome e il futuro del basket italiano: “Il valore più grande è il rispetto. Dall’under13 alla Nazionale: creare un’identità precisa per la maglia azzurra”

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