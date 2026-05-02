Danza | titolo per una scuola di Andria Monton de Estrellas

Una scuola di danza di Andria, intitolata Monton de Estrellas, ha annunciato un nuovo progetto che mette al centro il talento, l'inclusione e l'orgoglio della comunità locale. L'iniziativa è stata presentata dal maestro Brescia, che da anni insegna e promuove questa disciplina nella zona. La scuola si prepara ad accogliere nuovi studenti e a organizzare eventi che coinvolgono il territorio.

Di seguito il comunicato: Talento, inclusione e orgoglio andriese: la scuola del maestro Brescia conquista l’Italia La Coppa Italia della Federazione CIPS Danza porta ancora una volta in alto il nome di Andria grazie alla scuola Monton de Estrellas, guidata dal maestro Gianpaolo Brescia con l’assistente Silvia Chieppa. Una realtà che unisce tecnica, passione e inclusione, diventando negli anni un punto di riferimento nel panorama della danza caraibica. Una pioggia di ori e un podio che parla di squadra Il 19 aprile scorso, a Giovinazzo, i gruppi della scuola hanno brillato conquistando risultati di assoluto prestigio:? Gruppo Fuego 1 – Under...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Danza: titolo per una scuola di Andria Monton de Estrellas Notizie correlate Weekend dell’arte, alla scuola di danza di Cesenatico una festa della donna con Rocco SumaL’8 marzo la scuola di danza di Cesenatico dedica un’intera giornata alla danza contemporanea ospitando il celebre performer e coreografo italiano Lo... Leggi anche: Maison della Danza, “Resurrectio” una preghiera in poesia e danza dedicata alla Santa Pasqua