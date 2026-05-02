danilo petrucci analizza i dati di toprak razgatlioglu per migliorare con la bmw

Danilo Petrucci sta studiando i dati di Toprak Razgatlioglu per affinare le sue performance sulla BMW M1000RR. L’obiettivo è migliorare la sua guida e adattarsi alle caratteristiche della moto, prendendo spunto dai dati analizzati. Recentemente, Petrucci ha iniziato a seguire lo stile di guida di Razgatlioglu, cercando di applicarlo alla sua attività di test e sviluppo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Danilo Petrucci sta cercando di adottare l’approccio di Toprak Razgatlioglu per sfruttare al meglio i freni della BMW M1000RR ora che ha assunto il suo posto nel team di World Superbikes. Dopo che Razgatlioglu ha lasciato la BMW per un contratto biennale con Pramac a partire dal 2026, Petrucci ha l’opportunità di utilizzare l’esperienza del campione turco. Negli ultimi tre anni, Petrucci ha gareggiato con il Barni Spark Ducati e si sta adattando a una nuova moto e a un nuovo stile di guida. La BMW M1000RR ha...🔗 Leggi su Napolipiu.com

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