Dalle auto agli ori paralimpici addio ad Alex Zanardi

Nella serata del 1 maggio è stata annunciata la morte di Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico. La famiglia ha comunicato che la scomparsa è avvenuta improvvisamente. Zanardi, di 59 anni, era noto sia per la carriera in Formula 1 e IndyCar sia per le imprese sportive dopo un incidente che gli aveva causato gravi ferite. La notizia ha suscitato un forte cordoglio.

La famiglia ha dato notizia della morte del 59enne ex pilota ROMA - Alex Zanardi non c'è più. La famiglia comunica la sua scomparsa "avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondatpo dall'affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto". Ex pilota di Formula Uno e pluricampione paralimpico, 59 anni, Zanardi era rimasto coinvolto in un incidente in handbike il 19 giugno 2020 e da allora non era più tornato a gareggiare. Nato a Bologna nel 1966, nell'automobilismo Zanardi si era laureato campione Cart nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dalle auto agli ori paralimpici, addio ad Alex Zanardi Notizie correlate Addio ad Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico. Quando parlò agli studenti dell’UniBg: “Il segreto è non sentirsi mai arrivati”Un uomo speciale, capace di trasformare ogni ostacolo in un nuovo punto di partenza. Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni il pilota paraplegico, nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambeZanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore". Contenuti e approfondimenti Dalle auto agli ori paralimpici, addio ad Alex ZanardiROMA (ITALPRESS) - Alex Zanardi non c'è più. La famiglia comunica la sua scomparsa avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è s ... italpress.com Zanardi, auto, corse, ori: l'ironman dalle mille sfideLa sua esistenza, sempre al limite, con la morte aveva fatto i conti più volte, ma lui non si era lasciato spaventare, gli era sfuggito per ripartire con la solita grinta, sorretto da una forza di ... rainews.it