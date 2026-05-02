Dall’amputazione ai 270 km nel deserto | la sfida di Alessandro Lippi

Alessandro Lippi ha affrontato una sfida estrema dopo un incidente che avrebbe potuto portarlo all’amputazione di una gamba. Dopo vari interventi medici e terapie, è riuscito a evitare l’amputazione e a tornare a camminare. Successivamente, ha deciso di affrontare un'ulteriore prova percorrendo 270 chilometri nel deserto. La sua esperienza dimostra come il percorso di recupero possa portare a risultati sorprendenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a evitare l'amputazione dopo l'incidente?. Quali terapie lo hanno aiutato a tornare a camminare?. Come si affrontano 270 km di deserto con uno zaino pesante?. Cosa ha spinto un operaio a correre nel Marocco?.? In Breve Infortunio al piede destro il 12 luglio 2023 con rischio di amputazione.. Supporto fondamentale della moglie Elisa, del dottor Baccanelli e del cognato Fabio.. Allenamenti a Lido di Classe e prima corsa di 10 km a Natale 2023.. Temperature tra 52 e 10 gradi con zaino da 8 o 9 chili.. Il 26 giugno, l’operaio della Cofert Alessandro Lippi ha tagliato il traguardo della Marathon des Sables dopo aver affrontato 270 chilometri di deserto marocchino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’amputazione ai 270 km nel deserto: la sfida di Alessandro Lippi Notizie correlate Leggi anche: Dall’incidente con rischio amputazione alla Marathon des Sables: la storia di rinascita di Alessandro Lippi Alessandro e la gara più dura al mondo: “Dal rischio amputazione alla corsa nel deserto”Forlì, 2 maggio 2026 – Sul classico arco, in mezzo al deserto del Marocco, che segnala il punto di partenza della massacrante Marathon des Sables...