Durante la partita di curling, gli azzurri sono stati sconfitti in extra-end dall’Australia. Nonostante un vantaggio iniziale, gli avversari sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi momenti. Un errore tecnico commesso dagli italiani ha permesso agli australiani di ottenere la vittoria. La sfida si è conclusa con il punteggio finale in favore dell’Australia, dopo un extra-end combattuto e deciso negli ultimi lanci.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Australia a ribaltare il vantaggio iniziale degli azzurri?. Quale errore tecnico ha permesso agli australiani di vincere l'extra-end?. Perché la tenuta mentale di Mosaner e Constantini è venuta meno?. Come potranno gli italiani battere il Canada per la medaglia di bronzo?.? In Breve Australia di Tahli Gill e Dean Hewitt vince 7-6 dopo l'extra-end a Ginevra. Azzurri in vantaggio 4-1 prima del pareggio 4-4 nel quinto end. Italia sfida il Canada per la medaglia di bronno sabato 2 maggio ore 10.00. Svezia raggiunge la finale mondiale contro l'Australia dopo aver battuto il Canada 6-4. Amos Mosaner e Stefano Constantini perdono la semifinale dei Mondiali di curling doppio misto a Ginevra, soccombendo all’Australia per 7-6 dopo un supplementare decisivo giocato senza il controllo del martello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Mosaner e Constantini battuti in extra-end dall’Australia

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