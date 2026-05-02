Negli ultimi vent'anni, il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute ha raggiunto i 350 miliardi di dollari, secondo i dati disponibili. Nonostante l'aumento delle transazioni digitali, le autorità di regolamentazione continuano a segnalare lacune nei controlli e nella prevenzione di attività illecite. La crescita del settore delle criptovalute ha reso più difficile monitorare e contrastare efficacemente i tentativi di riciclaggio di denaro a livello globale.

Il riciclaggio tramite criptovalute cresce a ritmo sostenuto: 350 miliardi in 20 anni e controlli ancora inefficaci. Tra Bitcoin e stablecoin, il cybercrime evolve in un sistema globale tra finanza, geopolitica e nuove minacce ibride. Dai ransomware alle truffe sentimentali, passando per i fondi dei regimi ostili: il report della Henry Jackson Society svela l’espansione silenziosa del riciclaggio in criptovalute. Il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute non è più un fenomeno marginale né confinato al cybercrime. È diventato un sistema globale, strutturato e in rapida espansione. Secondo il report Confronting the Illicit-Finance Hydra in Crypto Markets, negli ultimi vent’anni almeno 350 miliardi di dollari sono stati ripuliti attraverso asset digitali in 164 casi documentati, con una crescita media annua del 16,5%.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Crypto, la nuova finanza criminale globale: 350 miliardi di dollari riciclati in vent’anni

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