Cricket femminile l’Italia cede ancora al Nepal a Kigali

La nazionale italiana di cricket femminile ha perso l'ultima partita del Challenge Trophy giocata a Kigali, in Ruanda. La sfida contro il Nepal si è conclusa con una sconfitta, dopo che la partita è stata ridotta a sette overs a causa della pioggia. Questa è stata l'ultima gara in calendario per le azzurre in questo torneo.

Si chiude con una sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile, a Kigali, in Ruanda, la prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre nell’ultima sfida in calendario vengono battute dal Nepal, in un match ridotto a 7 overs a causa della pioggia. Le himalayane si impongono con lo score di 402 (3.3)-366 (7.0), vincendo per 8 wickets. Nel primo innings il Nepal vince il sorteggio e sceglie di lanciare: le azzurre faticano molto in attacco, nonostante la brevità del match, che consente, con 10 wickets a disposizione, un gioco più aggressivo. Il run rate dell’Italia si ferma a 5.14, che si traduce in 36 runs al termine dei 7 overs previsti, con 6 wickets caduti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia cede ancora al Nepal a Kigali Notizie correlate Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le... Cricket femminile, l’Italia supera di misura Vanuatu a KigaliSoffre ma torna al successo la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell’ambito della prima edizione del Challenge Trophy,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cricket femminile, l’Italia cede ancora al Nepal a Kigali; Cricket femminile, l’Italia cede al Ruanda a Kigali; Jude Bellingham torna a Birmingham per... investire nel cricket! È diventato socio di minoranza dei Birmingham Phoenix; Usa, iniziati i lavori per lo stadio di cricket delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Cricket femminile, l’Italia cede ancora al Nepal a KigaliSi chiude con una sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile, a Kigali, in Ruanda, la prima edizione del Challenge Trophy: le azzurre ... oasport.it Cricket femminile, nuova sconfitta per l’Italia contro gli Stati Uniti a KigaliNuova sconfitta per la Nazionale italiana di cricket femminile: a Kigali, in Ruanda, nell'ambito della prima edizione del Challenge Trophy, le azzurre ... oasport.it Cricket District. Cricket District · Audio originale. The @vitalityblast Women’s Finals Day is set to be even bigger and better than before! You don’t want to miss this #Cricket #CricketDistrict #VitalityBlast - facebook.com facebook