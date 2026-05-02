Correre rappresenta un’esperienza unica e coinvolgente, un’attività praticata da molti per motivi diversi. Partecipare a una gara di corsa è un passo che attrae atleti e appassionati di ogni livello, spesso affrontato con curiosità e desiderio di mettersi alla prova. La tradizione etiope di questa disciplina ha contribuito a definire un modello di eccellenza, che continua a influenzare il panorama internazionale.

di Marco Pozzi Ci sono momenti comuni fra gli sportivi, indipendentemente dallo sport praticato. Iscriversi a una corsa è un passaggio che, nel corso degli anni, molti hanno affrontato con curiosità e sfida. La corsa è la base sul campo di basket, calcio, rugby, e partecipa all’allenamento aerobico in boxe, ciclismo, arti marziali, volley, o tante altre discipline, per costruirsi il fiato necessario alla competizione. Ma correre è pure un’esperienza a sé, il gesto atavico di spostare in modo naturale un piede avanti l’altro per spostarsi sul terreno (i bimbi corrono spontaneamente senza dover chiedere “usciamo a correre”). Negli altri sport...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Correre è un’esperienza a sé. E la lezione etiope ha molto da insegnare

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