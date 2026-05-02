Controlli a Napoli 200 persone identificate | un 12enne armato di coltello

A Napoli, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli che hanno portato all’identificazione di 200 persone e al controllo di 71 veicoli. Durante le operazioni, un ragazzo di 12 anni è stato trovato in possesso di un coltello. Sono state inoltre segnalate 13 persone per vari motivi e sono state effettuate verifiche su diversi locali e aree pubbliche. Le attività sono proseguite nel tentativo di mantenere l’ordine pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Duecento persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga: è il bilancio complessivo dei controlli messi in atto dai carabinieri in occasione del Primo maggio dal Vomero a Chiaiano, da Scampia fino ai “Baretti” di Chiaia. Due gli imprenditori che devono rispondere di lavoro in nero: un 44enne impegava il figlio minorenne nella sua attività lavorativa. Sette in tutto i parcheggiatori abusivi denunciati, tra questi un 67enne e sei napoletani già sanzionati in precedenza per la stessa condotta. Non sono mancate le armi. Un 12enne è stato trovato in possesso di un coltello da quindici centimetri.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli a Napoli, 200 persone identificate: un 12enne armato di coltello Notizie correlate Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 personeMonza, 14 marzo 2026 – Ancora controlli nelle stazioni ferroviarie, quasi 200 persone identificate fra Monza e Carnate. Controlli in zona Vettovaglie, oltre 200 persone identificate: otto trovate in possesso di drogaL'attività si è svolta nello scorso fine settimana per contrastare i comportamenti illeciti connessi al fenomeno della movida Servizi di controllo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Collaborazione tra Udito Italia e Rai: già 200 i controlli uditivi effettuati tra i dipendenti della società radiotelevisiva - OMaR; Terzigno, allevamento abusivo con oltre 200 animali: scatta il sequestro; Napoli: Il quartiere Ponticelli nella lente dei controlli dei carabinieri; Allevamento abusivo a Terzigno, sequestrata un'area agricola e 200 animali tenuti in condizioni precarie. Controlli a Napoli, 200 persone identificate: un 12enne armato di coltelloDuecento persone identificate, 71 veicoli controllati, 13 persone denunciate, 39 sanzioni al codice della strada e 4 segnalazioni per uso personale di droga: è il bilancio complessivo ... ilmattino.it Allevamento abusivo tra rifiuti e degrado a Terzigno: scoperti 200 animali senza controlli, sequestro e denunciaAllevamento abusivo tra rifiuti e degrado a Terzigno: scoperti 200 animali senza controlli, sequestro e denuncia ... ilgiornalelocale.it Vuoi consigli sulla salute della donna, sulla natalità, sui controlli pre e post parto Lunedì 4 maggio, dalle ore 20,30, in diretta tv su Canale 10 il primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale G.B. Grassi, dr Mario Ciampelli, risponderà alle tue d - facebook.com facebook Controlli più rigorosi sono fondamentali - tutti i prodotti che entrano in devono rispettare le nostre regole. @SocialMasaf 2/2 x.com