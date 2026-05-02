Concertone del Primo Maggio dal lavoro precario alla Palestina | il megafono della protesta

Il Concertone del Primo Maggio si svolge a Roma e coinvolge diverse tematiche tra cui il lavoro, la pace, i diritti civili e la memoria storica. La manifestazione include esibizioni musicali e interventi pubblici che affrontano questioni sociali e politiche. Durante l’evento, vengono portate avanti discussioni e richieste legate alle condizioni di lavoro precario e alla solidarietà internazionale, in particolare sulla questione palestinese.

Roma, 1 maggio 2026 – Non solo musica, ma anche lavoro, pace, diritti civili e memoria. Il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano si è trasformato in un grande spazio di denuncia collettiva, con interventi che hanno attraversato il tema del lavoro dignitoso, la guerra a Gaza, la Palestina, l’antifascismo, la violenza giovanile e le discriminazioni. Sul palco, davanti alla piazza romana, gli artisti hanno alternato le esibizioni a messaggi sociali e politici, confermando la natura del Concertone come appuntamento musicale ma anche come momento pubblico di mobilitazione. Rob: “Stufi di lavori di m. e stage non retribuiti”. A dare voce al disagio di una generazione è stata Rob, 21 anni, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Concertone del Primo Maggio, il messaggio: "Lavoro dignitoso, sicuro, stabile e ben retribuito"Giornata di festa, sole quasi estivo, migliaia di ragazzi da tutta Italia assiepati davanti al palco fin dalle prime ore di oggi a Piazza San... Leggi anche: Primo maggio, a sorpresa Elly Schlein nel backstage del Concertone: "Buon lavoro a tutti" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederlo; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio, ecco l'ordine di uscita degli artisti: la scaletta. Concerto del Primo Maggio a Roma 2026: Emma, Pinguini Tattici Nucleari, CoccianteTorna il classico appuntamento con il Concerto del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma. Lo slogan scelto dai Sindacati per questo Primo Maggio 2026 è LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tu ... dituttounpop.it Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del ConcertoneConcerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d'uscita) del Concertone in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3 da San Giovanni a Roma ... tpi.it La Stampa. . L’esibizione di Delia Buglisi al Concertone del Primo Maggio si trasforma rapidamente in un caso social. La giovane artista siciliana, chiamata a interpretare “Bella Ciao” sul palco di piazza San Giovanni a Roma, finisce nel mirino degli utenti per - facebook.com facebook Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video x.com