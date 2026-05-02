Nella Juventus, il portoghese si è distinto come uno dei giocatori più in forma nelle ultime settimane, contribuendo con tre assist e un gol nelle ultime otto partite. Nonostante un periodo di scarsa produttività, con un solo gol e due assist in due mesi, ha dimostrato di essere un elemento importante nel reparto offensivo. Anche nell'ultima sfida contro il Milan, è stato riconosciuto come il giocatore più incisivo della squadra.

Tra i protagonisti del finale di campionato in crescendo della Juventus c'è anche Francisco Conceiçao. Il portoghese, migliore in campo tra i suoi nel match contro il Milan, nelle ultime otto partite ha preso un solo voto sotto il 7 (6,5), ottenendo bonus in quattro di queste. Per la precisione, il 23enne ha trovato il (bellissimo) gol nel match con la Roma della 27ª giornata e fornito tre assist contro Pisa, Sassuolo e Genoa rispettivamente nel 28°, 30° e 31° turno. In ogni caso, anche quando non è andato a referto, l'ex Porto è sempre stato tra i giocatori più propositivi in casa Juve, come dimostrano i suoi ottimi voti recenti, che gli garantiscano una fantamedia superiore al 7,6 nelle ultime otto partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conceiçao, quattro bonus e super media nelle ultime otto: è l'uomo su cui puntare il rush finale

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