Con le valanghe danni a boschi e sentieri sulla Maiella | la proposta della Lega di Caramanico FOTO

Le intense nevicate causate dal ciclone Erminio hanno portato a danni significativi sulla Maiella, interessando boschi e sentieri. La proposta di intervento proviene dalla sezione locale di un partito politico, che ha condiviso alcune fotografie delle aree colpite. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato l’abbattimento di alberi e l’interruzione di percorsi escursionistici, rendendo difficile l’accesso alle zone interessate.

Le forti nevicate causate dal ciclone Erminio hanno provocato gravi danni sulla Maiella, con boschi distrutti e sentieri compromessi. Il coordinatore cittadino della Lega di Caramanico, Gregorio Sperduti, chiede un intervento urgente e coordinato tra Comuni ed Ente Parco e, prendendo esempio da.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Pacentro: blocchi totali su sentieri e boschi per rischio valangheIl sindaco di Pacentro ha disposto la proroga della chiusura dei sentieri montani e il blocco totale della raccolta di legna in diverse zone del... Valanghe: rischio FORTE 4 su Gran Sasso e MaiellaLa tempesta Erminio ha trasformato l’Appennino centrale in un territorio a rischio elevato per valanghe, con il Servizio Meteomont dei Carabinieri...