Como-Napoli un azzurro pronto a fare la storia | il motivo

Matteo Politano si prepara a raggiungere un nuovo record con la maglia del Napoli durante la partita contro il Como. Se scenderà in campo, supererà Bruno Gramaglia e si posizionerà al 14° posto nella classifica di tutte le epoche per presenze con 274 partite disputate. Finora, il giocatore ha collezionato un numero consistente di presenze, avvicinandosi a un traguardo importante nella storia del club.

Matteo Politano si avvicina a un nuovo traguardo storico nel Napoli: a Como può superare Bruno Gramaglia e raggiungere il 14° posto nella classifica all-time per presenze azzurre con 274 gare disputate. Politano e la risalita: da esubero all’Inter a pilastro di Conte. Il percorso di Politano in maglia azzurra racconta una trasformazione radicale. Arrivò il 28 gennaio 2020 in prestito biennale dall’Inter, con obbligo di riscatto a 19 milioni di euro. L’esordio avvenne il 3 febbraio nella vittoria 4-2 a Marassi contro la Sampdoria, ma nessuno avrebbe immaginato allora che questa sarebbe diventata una storia di sei anni e mezzo di presenza costante.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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