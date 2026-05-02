Como-Napoli | orario formazioni e diretta tv Torna Di Lorenzo azzurri a Como per blindare il secondo posto

Sabato 2 maggio 2026 alle 18:00, allo stadio Sinigaglia si terrà la partita tra Como e Napoli. La gara rappresenta uno scontro diretto per la conquista di un posto in Europa. Il tecnico del Napoli ha recuperato Di Lorenzo, che sarà disponibile per la sfida. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

? In Sintesi Sabato 2 maggio 2026, alle ore 18:00, lo stadio Sinigaglia ospita lo scontro diretto per l’Europa tra Como e Napoli. La squadra di Antonio Conte deve difendere il secondo posto dal Milan (distante due punti), mentre i lariani di Cesc Fabregas sognano un clamoroso quarto posto, trovandosi a sole tre lunghezze dalla Juventus. La grande notizia in casa azzurra è il rientro del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo oltre tre mesi di infortunio. Il Napoli schiererà Alisson Santos e De Bruyne alle spalle di Hojlund, mentre il Como si affida al bomber Douvikas (12 gol) e al rientrante Nico Paz. I precedenti sorridono ai lombardi: il Napoli non vince a Como da ben 24 anni e in questa stagione è già stato eliminato dai lariani in Coppa Italia.🔗 Leggi su Napolissimo.it

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