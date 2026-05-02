Come ha fatto Banksy a portare la sua statua al centro di Londra? Con persone che organizzano concerti in 24h
Un’opera di Banksy è apparsa improvvisamente nel cuore di Londra, senza che nessuno notasse i passaggi dell’installazione. Secondo alcune fonti, l’artista avrebbe affidato il compito a persone in grado di organizzare eventi come concerti in appena 24 ore. La scoperta ha suscitato curiosità tra chi si occupa di street art e sicurezza urbana, senza che siano stati resi pubblici dettagli sul metodo esatto utilizzato.
Come ha fatto Banksy a installare una statua nel centro di Londra senza che nessuno se ne accorgesse? Probabilmente usando uomini che "possono organizzare un concerto in 24 ore".🔗 Leggi su Fanpage.it
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