Come ha fatto Banksy a portare la sua statua al centro di Londra? Con persone che organizzano concerti in 24h

Un’opera di Banksy è apparsa improvvisamente nel cuore di Londra, senza che nessuno notasse i passaggi dell’installazione. Secondo alcune fonti, l’artista avrebbe affidato il compito a persone in grado di organizzare eventi come concerti in appena 24 ore. La scoperta ha suscitato curiosità tra chi si occupa di street art e sicurezza urbana, senza che siano stati resi pubblici dettagli sul metodo esatto utilizzato.