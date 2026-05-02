Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

È stata annunciata la seconda edizione di un ciclo di quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione con le famiglie. L'iniziativa si rivolge a insegnanti che desiderano migliorare la gestione di colloqui complessi, affrontando le dinamiche emotive, di ruolo e di aspettativa che si instaurano durante questi incontri. Sono disponibili solo 50 posti per questa formazione, che mira a offrire strumenti pratici per affrontare situazioni spesso considerate impegnative.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 postiLa relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione; Valditara: In Calabria crollo della dispersione scolastica, in due anni più che dimezzata; Carceri minorili e istruzione, l'allarme di Nicola Gratteri: Sono piene di analfabeti, e lo dico con dolore; Assemblee sindacali a scuola, il preavviso di 48 ore è vincolante. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 postiLa relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emo ... orizzontescuola.it https://www.orizzontescuola.it/colloqui-difficili-comunicare-bene-con-le-famiglie-tecniche-efficaci-in-4-webinar-solo-50-posti/ - facebook.com facebook Meloni tra insulti e rimpatri. Colloqui difficili. Apple da Cook a Ternus | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com