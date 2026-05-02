Cocaina e hashish davanti allo stadio | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo di Bologna Borgo Panigale mentre aveva in possesso alcune dosi di cocaina e hashish davanti a uno stadio. L’arresto è avvenuto nel corso di controlli di routine, con i militari che hanno trovato le sostanze stupefacenti addosso al ragazzo.

Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Bologna Borgo Panigale con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante un normale servizio di controllo del territorio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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