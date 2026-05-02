La squadra di Cividale si prepara ai playoff con l’introduzione di nuove divise, mentre il tecnico Micalich punta a rafforzare la motivazione del gruppo in vista delle prossime sfide. Il club sta adottando diverse strategie per garantire i biglietti necessari contro Rieti, cercando di massimizzare le possibilità di accesso per i tifosi. Le decisioni prese si inseriscono nel percorso di preparazione alla fase finale della stagione.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove divise la motivazione del gruppo in campo?. Quali strategie userà il club per assicurarsi i biglietti contro Rieti?. In che modo le iniziative sociali rafforzeranno il legame con la città?. Perché la sfida dei playoff impatterà sull'economia della zona?.? In Breve Nuove divise e iniziative di beneficenza per sostenere il gruppo.. Prevendita biglietti attiva per le sfide casalinghe contro Rieti.. Sport come motore economico tra eventi come Mittelfest e Apu.. Interesse locale tra questioni amministrative Gestesto e sicurezza cittadina.. Micalich punta alla semifinale playoff dell’UEB Cividale dopo le recenti iniziative organizzative per la post season che coinvolgono divise nuove e attività di beneficenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cividale verso i playoff: nuove divise e l’obiettivo di Micalich

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